السعودية تستكمل المرحلة الأولى من خصخصة المطاحن مع بيع شركتين بقيمة 2.75 مليار ريال

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أعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، والتي شملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع (شركة المطاحن الأولى و شركة المطاحن الثالثة) لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص. و قد قام المستثمرون المؤهلون بإجراء الدارسات المهنية اللازمة خلال الفترة السابقة والتي انتهت بتقديمهم للعروض المالية بتاريخ 5 يوليو 2020م

وبعد مراجعة العروض المقدمة من قبل المستثمرين المؤهلين، و بعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى و ذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، حيث تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الأولى على العرض المقدم من قبل تحالف رحى الصافي، والبالغ 2,027 مليار ريال وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة، فيما تمت ترسية عملية البيع لشركة المطاحن الثالثة على العرض المقدم من قبل تحالف الراجحي الغرير مسافي، والبالغ 750 مليون ريال وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة

يذكر أن إتمام البيع ونقل ملكية الشركات إلى أصحاب العروض الفائزة تخضع لعدد من المتطلبات القانونية التي يستوجب استيفائها قبل إتمام الصفقة. كما يعكس نجاح عملية البيع للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق مدى جاذبية القطاع للمستثمرين كأحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية و جاذبة للقطاع الخاص وتهدف لتطوير إنتاجية القطاع والإرتقاء بجودة منتجاته. والجدير بالذكر أنه سيتم قريباً إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق لكل من شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعةـ

وقطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج الرؤية ٢٠٣٠، حيث تٌمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة

كما أعربت المؤسسة العامة للحبوب، المنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح والشعير وغيرها من الحبوب لشركات المطاحن، تمنيها للتحالفات الفائزة بالتوفيق في إدارة الشركات وتحقيقهم للتطلعات المرجوه من عملية التخصيص

وتجدر الإشارة بأن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص