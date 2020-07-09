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وزير الصحة: تكريم اسم الممرضة «نجود» بإطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة

وزير الصحة: تكريم اسم الممرضة «نجود» بإطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة
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المناطق_الرياض

أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه تم تدشين مستشفى كامل في المدينة المنورة؛ حيث تمت تسميته «مركز نجود الطبي»، تقديرًا لما قدمته الممرضة الراحلة نجود خليل الخيبري، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها؛ حيث خدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عامًا.

وقال الربيعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لتقديم خدمات أفضل.. دشن اليوم سمو أمير منطقة المدينة المنورة مستشفى متكاملًا تم بناؤه في ٥٩ يومًا بدعم من منظومة الطاقة بقيادة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وبتبرع من شركة أكواباور بسعة ١٠٠ سرير».

وأضاف: «وقد تمت تسميته مركز نجود الطبي والذي سمي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري رحمها الله تقديرًا لما قامت به لخدمة المرضى وعرفانًا لجهود الممارسين الصحيين».

وتبلغ سعته السريرية ١٠٠ سرير، منها ٢٠  سريرًا عناية مركزة للحالات الحرجة؛ وذلك ضمن جهود السعودية المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، بالشراكة مع قطاع وزارة الطاقة الخاص ممثلًا في شركة أكواباور.

وتمَّ إنشاء المستشفى على مساحة تقارب ١٥٠٠٠ م٢، كما تمَّ تجهيزه بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية؛ إذ جرى إنشاؤه وفق أعلى مستويات البنية التحتية والخدمات المساندة من أنظمة ومعدات كهربائية وميكانيكية، منها نظام شبكة الغازات الطبية، وأنظمة مكافحة الحريق.

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