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قوات الاحتلال الإيرانية تقتل شابا أحوازيا عربياً في العميدية

قوات الاحتلال الإيرانية تقتل شابا أحوازيا عربياً في العميدية
http://almnatiq.net/?p=882318
المناطق-الرياض

قالت مصادر أحوازية ان قوات الاحتلال الإيراني قتلت يوم الاثنين الماضي الشاب الأحوازي “أميد عيداني” البالغ من العمر 17 عاما وذلك اثناء اقتحام بيت لأحد اقاربه بصورة وحشية.
وأضافت المصادر ان الشاب حاول الاحتجاج على أسلوب قوات الاحتلال اثناء محاولتها لاقتحام منزل أحد أقاربه في مدينة العميدية بالقرب من الأحواز العاصمة، حيث تجاوبت معه القوة بإطلاق الرصاص عليه وأصابته بالرأس واردته قتيلا.
وقتل وأصيب في الفترة الأخيرة عدد كبير من المواطنين الأحوازيين اثناء المداهمات واقتحام البيوت وعمليات الخطف التي تقوم بيها قوات الاحتلال الإيرانية في مختلف المدن الأحوازية.

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