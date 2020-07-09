بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة

كشفت دارة الملك عبد العزيز عن تفاصيل أول رحلة للأميرة نورة بالطائرة لأداء فريضة الحج، وكيف أقنعها الملك عبد العزيز بركوب الطائرة التي كانت متخوفة منها.
ونشرت الدائرة عبر قناتها بموقع يوتيوب، فيديو ضمن فقرة «أجداد وأمجاد» أن الأميرة نورة رغبت في أداء فريضة الحج، في عام 1365 هـ الموافق 1946م.
وكان عمر الأميرة نورة يقترب من السبعين عامًا، وعرض عليها الملك عبد العزيز ركوب الطائرة من الرياض إلى الغربية؛ لكنها تخوفت من ذلك لعدم ركوبها الطائرات من قبل.
وذكر التقرير المصور أن الأميرة نورة بنت عبد الرحمن كانت أول امرأة سعودية تستقل الطائرة.
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