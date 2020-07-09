احدث الأخبار

بلاغ مواطنة عن حالة كورونا يُغلق “هايبر” شهيراً بجدة
أبرز المواد
 بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة
أبرز المواد
 شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم
أبرز المواد
 حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد
أبرز المواد
 قوات الاحتلال الإيرانية تقتل شابا أحوازيا عربياً في العميدية
أبرز المواد
 نيجيريا.. إصابات كورونا تتجاوز ال30 ألفا
أبرز المواد
 “كورونا” وتقلبات الأموال.. “الجدعان”: نعمل مع “G20” لدعم دولي للدول النامية
أبرز المواد
 وزير الصحة: تكريم اسم الممرضة «نجود» بإطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة
أبرز المواد
 5 حالات للدفع بـ«حساب المواطن».. تعرف على تفاصيلها
أبرز المواد
 السعودية تستكمل المرحلة الأولى من خصخصة المطاحن مع بيع شركتين بقيمة 2.75 مليار ريال
أبرز المواد
 لندن…العثور على لوحة قيمتها 16 مليون ريال!
أبرز المواد
 دونالد ترامب: مقتطفات صادمة من كتاب ماري ترامب عن عمها
أبرز المواد
بلاغ مواطنة عن حالة كورونا يُغلق “هايبر” شهيراً بجدة

بلاغ مواطنة عن حالة كورونا يُغلق “هايبر” شهيراً بجدة

أبرز المواد
بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة

بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة

أبرز المواد
شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم

شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم

أبرز المواد
حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

أبرز المواد

بلاغ مواطنة عن حالة كورونا يُغلق “هايبر” شهيراً بجدة

بلاغ مواطنة عن حالة كورونا يُغلق “هايبر” شهيراً بجدة
http://almnatiq.net/?p=882321
المناطق_جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيراً بحي الرويس في شارع فلسطين؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة تلقت بلاغاً من مواطنة تفيد بسماعها من داخل المحل وجود حالة إصابة كورونا بين العاملين.

وأضاف: “فوراً تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الشرفية والتحقق منه، وتم إغلاقه لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث الإصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل، وسيتم تطبيق النظام بحقه”.

ودعا “الزهراني” المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).

روابط ذات صلة

بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة

بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة
شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم

شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم
حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*