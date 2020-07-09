أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بالمنطقة مركز الفحص الموسع بالمنطقة , والذي يأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم الدكتور أيمن الرقيببة , وعدد من الممارسين الصحيين ومنسوبي القطاع الصحي.

والتقى سموه فور وصوله بعدد من الممارسين الصحيين , بعد ذلك توجه سموه للاطلاع على مراحل الفحص من خلال غرف الاستقبال , مستمعاً لشرح مفصل من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع الذي تحدث عن آلية استقبال المواطنين والمقيمين عن طريق الباركود المخصص لهم من قبل وزارة الصحة تطبيق “صحتي” , بعد ذلك يتم أخذ المسحة الطبية ويتم التواصل مع المستفيد من الخدمة وإخباره بالنتيجة وإعطاءه عدد من النصائح والارشادات الطبية المرتبطة بتطبيق الاجراءات الوقائية تجاه الوقاية من الفيروس , مشيراً إلى أنه قد تم تهيئة المركز بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة والتي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية للمستفيدين , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه الدائم لأبناءه في القطاع الصحي بالمنطقة.

عقب ذلك اطلع سموه على سيارة الفحص المتنقلة والمخصصة لفحص المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء محافظات ومراكز المنطقة التابعة لها , والتي يستهدف من خلالها فحص كافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة سواء كانوا يشعرون بأعراض فيروس كورونا أو لايشعرون , حيث يمكن الاستفادة من خدمة الفحص عن طريق تحميل تطبيق “صحتي” وحجز موعد عبر التطبيق واستلام النتيجة عن طريق نفس التطبيق.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم إلى أن مركز الفحص الموسع يأتي من ضمن مبادرات وزارة الصحة والتي قدمت العديد من الجهود خلال هذه الجائحة بالمنطقة , مشيراً إلى أن هذا المركز يأتي تعزيزاً لخدمة المواطنين والمقيمين لتحقيق أعلى درجات السرعة في اجراءات الفحص عبر العربات , مشيداً سموه بطاقة المركز التي تصل طاقته إلى فحص 90 حالة يومياً بخلاف من يتم فحصهم بالعربة المتنقلة في محافظات ومراكز المنطقة , مشيراً سموه إلى أن هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تنافس العالم أجمع في خدمة المريض في هذه الجائحة , مقدماً شكره لكافة العاملين في التجمع الصحي والشؤون الصحية بالمنطقة , مثمناً ما يقدمه أبطال الصحة الذين يقفون 24 ساعة لراحة وخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية , سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.