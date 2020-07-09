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شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم

شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم
http://almnatiq.net/?p=882327
المناطق_عسير

تمكن شابان من قرية بني مازن بمنطقة عسير، من إنشاء مشروع سياحي، من خلال تحويل مزرعة تملكها العائلة مساحتها 14 ألف متر، إلى منتزه يضم مقاهي ومطاعم.

وقال الشابان محمد بن رفدان ومحمد المازني في لقاء لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن المزرعة كانت قديمة وشبه مهملة، وأنهما أحبا استثمارها في مشروع سياحي، وتمكنا من إقناع باقي أفراد عائلتهما.

وأضافا أنهما بدآ بإنشاء مقهى بسيط في صيف عام 1439 هـ ووجدا إقبالاً كبيراً، وبدآ بعدها في التوسع وإنشاء المزيد من المقاهي والمطاعم.

وبينا أن الكثير من الأشخاص يعملون في المشروع وهناك أسر منتجة تقوم بصنع الحلويات والمواد الغذائية التي تقدم للزوار.

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