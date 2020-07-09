أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”

المناطق_بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم , بمكتبه بدوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم , الدكتور هشام بن محمد ناظرة , نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم بمنطقة القصيم “دمي” ومنذ تأسيسها عام 1428هـ , بحضور نائب رئيس مجلس ادارة جمعية “دمي” الدكتور فيصل الخميس , والمدير التنفيذي للجمعية حمود البطي.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالدكتور هشام ناظرة , مثمناً سموه كافة الجهود المباركة التي قدمها خلال مسيرة الجمعية ومنذ تأسيسها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من نجاحات وخدمات متعددة يتم تقديمها للمستفيدين في المنطقة وكافة أنحاء المملكة , موجهاً سموه بإطلاق أسم الدكتور هشام ناظرة على إحدى القاعات في جمعية “دمي” عرفاناً لما قدمه من جهود وأعمال في الجمعية , مشيراً على أن الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تسعى دائماً إلى تعزيز كل عمل اجتماعي وتنميته بين أبناء هذه البلاد المباركة , مؤكداً على تميز أبناء هذه البلاد بعطائهم واستشعارهم المسؤولية تجاه بذل كل عمل مبارك احتساباً للأجر من الله سبحانه, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يكتب للجميع الأجر والمثوبة.



من جهته قدم الدكتور هشام ناظره ، شكره وتقديره لسموه على هذه اللفتة الكريمة، مثمناً لسمو أمير المنطقة دعمه واهتمامه ومتابعته للجمعية وأعمالها ومنذ تأسيسها حتى وصلت إلى تحقيق العديد من النجاحات المباركة , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير.