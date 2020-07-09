جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة

المناطق_تبوك

أغلقت أمانة منطقة تبوك 3 مطاعم تفتقر للاشتراطات الصحية فيما أتلفت 20 كيلوجرام من اللحوم والخضروات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية بالمنطقة .

وقالت ” الأمانة ” إن ذلك جاء ضمن إطار مسؤولياتها عن مراقبة المحلات التجارية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولات تفتيشية على المطاعم في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة مبينة أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد .

وأكدت أمانة تبوك استمرارها في عمل الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو مطعم لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطا مشبوها أو الاشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحلات التجارية من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.