احدث الأخبار

التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية
أبرز المواد
 جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة
أبرز المواد
 بلاغ مواطنة عن حالة كورونا يُغلق “هايبر” شهيراً بجدة
أبرز المواد
 بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة
أبرز المواد
 شاهد .. كيف حول شابان مزرعة العائلة بعسير لمشروع سياحي ومنتزه يضم مقاهي ومطاعم
أبرز المواد
 حساب المواطن: إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات 10.7 مليون مستفيد
أبرز المواد
 قوات الاحتلال الإيرانية تقتل شابا أحوازيا عربياً في العميدية
أبرز المواد
 نيجيريا.. إصابات كورونا تتجاوز ال30 ألفا
أبرز المواد
 “كورونا” وتقلبات الأموال.. “الجدعان”: نعمل مع “G20” لدعم دولي للدول النامية
أبرز المواد
 وزير الصحة: تكريم اسم الممرضة «نجود» بإطلاق اسمها على مستشفى بالمدينة
أبرز المواد
التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية

التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية

أبرز المواد
جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة

جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة

أبرز المواد
أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”

أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة

أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة

أبرز المواد

جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة

جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة
http://almnatiq.net/?p=882343
المناطق_تبوك
أغلقت أمانة منطقة تبوك 3 مطاعم تفتقر للاشتراطات الصحية فيما أتلفت 20 كيلوجرام من اللحوم والخضروات الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية بالمنطقة .
وقالت ” الأمانة ” إن ذلك جاء ضمن إطار مسؤولياتها عن مراقبة المحلات التجارية والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والفنية بعمل جولات تفتيشية على المطاعم في كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة مبينة أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد .
وأكدت أمانة تبوك استمرارها في عمل الجولات الرقابية المفاجئة وبخاصة على المحلات الصحية و تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق كل مخالف داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو مطعم لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطا مشبوها أو الاشتباه لوجود لحوم فاسدة أو ممارسات مخالفة في المحلات التجارية من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.

روابط ذات صلة

التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية

التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية
أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”

أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”
أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة

أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*