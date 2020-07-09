احدث الأخبار

فرع ” البيئة “بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لموسم حج هذا العام
منطقة مكة المكرمة
 وزير الثقافة يُعين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية
أبرز المواد
 “مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط
منطقة الرياض
 “مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”
أبرز المواد
 إندونيسيا تتجاوز 70 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع قياسي في الحالات اليومية
أبرز المواد
 ابرزها تحسين المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع المتعثرة ” بلدية الارطاوية جهود تطويرية مستمرة و شراكات مجتمعية قائمة”
منطقة الرياض
 أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة ويوجه باستكمال المشاريع المتعلقة بالسلامة المرورية
منطقة الجوف
 الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات المتمردين الحوثيين بحق المدنيين
أبرز المواد
 التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية
أبرز المواد
 جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة
أبرز المواد
فرع ” البيئة “بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لموسم حج هذا العام

فرع ” البيئة “بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لموسم حج هذا العام

منطقة مكة المكرمة
وزير الثقافة يُعين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية

وزير الثقافة يُعين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية

أبرز المواد
“مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط

“مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط

منطقة الرياض
“مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”

“مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”

أبرز المواد

الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات المتمردين الحوثيين بحق المدنيين

الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات المتمردين الحوثيين بحق المدنيين
http://almnatiq.net/?p=882354
المناطق - واس

طالبت الحكومة اليمنية بتدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين.
ونددت رئاسة مجلس الوزراء في اليمن، بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران التي كان آخرها استهداف منازل الأهالي بحي الشركة السكني بمدنية مأرب الليلة الماضية بصاروخ بالستي.
وبحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء على حسابه في تويتر، فإن القصف الحوثي أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وامرأة.
وفي السياق، قالت وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية، إن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المأهولة بالصواريخ البالستية يعد تصعيداً خطيراً ويمثل انتهاكًا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وتعد جريمة حرب.
وطالبت الوزارة في بيانه نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومجلس الأمن والجامعة العربية ودول التحالف العربي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان،توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين والتي لن تسقط بالتقادم،وفقا لما جاء في البيان.

روابط ذات صلة

وزير الثقافة يُعين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية

وزير الثقافة يُعين دينا أمين رئيساً تنفيذياً لهيئة الفنون البصرية
“مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”

“مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”
إندونيسيا تتجاوز 70 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع قياسي في الحالات اليومية

إندونيسيا تتجاوز 70 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع قياسي في الحالات اليومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*