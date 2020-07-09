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أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة ويوجه باستكمال المشاريع المتعلقة بالسلامة المرورية

أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة ويوجه باستكمال المشاريع المتعلقة بالسلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=882357
المناطق - الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة السلامة المرورية عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة اليوم اجتماع اللجنة الخامس ، بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
وفي بداية الاجتماع استعرض مدير مرور المنطقة العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي، ما تم تنفيذه في محضر اللجنة السابق، ومن ثم تمت مناقشة جدول الأعمال .
ووجه سمو أمير منطقة الجوف بسرعة العمل على إعادة تأهيل طريق الأبراج المؤدي إلى جامعة الجوف، كذلك البدء بتنفيذ دوار طريق الصوامع مع طريق مصعب بن عمير، واعتماد تنفيذ تقاطع طريق العرب مع طريق مصعب بن عمير مع تنفيذ ممرات مشاة إنترلوك ، كذلك سرعة تنفيذ أكتاف على طريق سكاكا – عرعر وتكثيف صيانة الطرق، خاصة بالقرب من شعيب التمريات لوحة 28 كم زلوم .
وحث سمو أمير منطقة الجوف الجهات ذات العلاقة بالتنسيق المستمر لإنهاء جميع التوصيات والعمل على تحقيق السلامة المرورية للجميع .

 

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