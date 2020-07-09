ابرزها تحسين المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع المتعثرة ” بلدية الارطاوية جهود تطويرية مستمرة و شراكات مجتمعية قائمة”

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http://almnatiq.net/?p=882361
الرياض - فلاج الشعيفاني
دشّن سعادة رئيس بلدية الارطاوية المهندس عبدالله مبارك ال ذيبان حملة إزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضرى والتي اطلقتها بلدية الارطاوية قبل ستة أشهر كخطوه ومرحلة أولى للأهتمام والمتابعة اليومية في إزالة المخلفات بجميع اشكالها في الاحياء السكنيه والطرقات وما سببه تواجدهاً من تشويه بصرى وكذلك الانعكاسات السلبية على البيئة المحيطة بالمواطنين حيث تم رفع عدد 33 سيارة تالفه بالاضافة لإزالة5788 طن من النفايات و2340 طن من الاتربه والرمال المتراكمه لفترات طويله في الشوارع والطرقات جراء التقلبات الجوية..
الجدير بالذكر ان بلدية الارطاويه تمتلك عده مشاريع ياتي في مقدمتها مشروع مبنى البلدية الواقع على طريق الملك خالد على مرحلتين قيمه المرحله الاولي سته ملايين والمرحله الثانية والاخيره بلغت تكلفتها الخمسه ملايين ريال  بالاضافه لمشروع مبنى السوق التجاري ومشروع تحسين مداخل المدينة  علاوة على مشاريع الارصفه والاناره في الارطاويه والمراكز التابعه لخدمات البلدية ومنتزه الملك عبدالله الذي بلغ تكلفته 2،7 مليون حيث وجه  سعادة رئيس البلدية المهندس عبدالله آل ذيبان بإنهاء تلك المشاريع والعمل على استلامها من المقاولين في الوقت المحدد ،، حيث ظلت هذه المشاريع متعثره لسنوات  وذلك انطلاقا من حرصه على استفادة المواطن القصوى من ما تقدمه البلديات من خدمات حيويه للمجتمع..
وايضا حرصت البلديه على متابعة واستمرار الجهود المبذوله في مكافحة انتشار فيروس كورونا في الاحياء السكنيه بالارطاويه وجميع القرى التابعه لخدماتها  و فتح باب التعاون مع الدوائر الحكوميه الأخرى وتعقيم مداخل ومباني تلك الدوائر وايضا لم تغفل البلديه المشاركة المجتمعيه في تعقيم وتطهير الجوامع والمساجد مع ادارة الاوقاف وشئون المساجد وايضا الجمعيات الخيريه المهتمه بهذا الشأن.

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