احدث الأخبار

“مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط
منطقة الرياض
 “مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”
أبرز المواد
 إندونيسيا تتجاوز 70 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع قياسي في الحالات اليومية
أبرز المواد
 ابرزها تحسين المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع المتعثرة ” بلدية الارطاوية جهود تطويرية مستمرة و شراكات مجتمعية قائمة”
منطقة الرياض
 أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة السلامة ويوجه باستكمال المشاريع المتعلقة بالسلامة المرورية
منطقة الجوف
 الحكومة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل لوضع حد لانتهاكات المتمردين الحوثيين بحق المدنيين
أبرز المواد
 التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية
أبرز المواد
 جولات رقابية لأمانة تبوك تكشف عن 20 كجم من اللحوم الفاسدة وإغلاق 3 مطاعم مخالفة
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم الدكتور ناظرة نظير جهوده في جمعية أصدقاء بنوك الدم “دمي”
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مركز الفحص الموسع ببريدة ويطلع على التجهيزات الطبية والقوى العاملة
أبرز المواد
 بلاغ مواطنة عن حالة كورونا يُغلق “هايبر” شهيراً بجدة
أبرز المواد
 بالفيديو.. هكذا أقنع الملك عبد العزيز الأميرة نورة بركوب الطائرة لأول مرة
أبرز المواد
“مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط

“مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط

منطقة الرياض
“مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”

“مؤسسة النقد” تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة “ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية”

أبرز المواد
إندونيسيا تتجاوز 70 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع قياسي في الحالات اليومية

إندونيسيا تتجاوز 70 ألف إصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع قياسي في الحالات اليومية

أبرز المواد
ابرزها تحسين المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع المتعثرة ” بلدية الارطاوية جهود تطويرية مستمرة و شراكات مجتمعية قائمة”

ابرزها تحسين المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع المتعثرة ” بلدية الارطاوية جهود تطويرية مستمرة و شراكات مجتمعية قائمة”

منطقة الرياض

“مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط

“مطارات الرياض” تدشن مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” الأول من نوعه في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=882372
المناطق - واس

دشنت “مطارات الرياض” مشروع “التحليل التفاعلي لمراقبة التباعد الاجتماعي” في مطار الملك خالد الدولي، الذي يعد من أحدث التقنيات الذكية التي تعتمد على استخدام برمجيات خاصة عبر تقنيات الذكاء الصناعي (Artificial Intelligence)  والتعلم الآلي (Machine Learning ) والأول من نوعه على مستوى المطارات في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوجه الاستراتيجي لـ “مطارات الرياض” في الارتقاء بتجربة المسافرين ورفع مستوى السلامة في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية القائمة على مبدأ التباعد الاجتماعي لضمان سلامة كافة المسافرين، والسعي المستمر لتطوير الأداء وفق أحدث التقنيات المعمول بها، لتعزيز مفهوم التحول الرقمي وتوطين التقينة، الذي يواكب توجه المملكة لاستخدام الذكاء الصناعي.
وأشارت “مطارات الرياض” أن هذه التقنية سوف تحدث نقلة نوعية في تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث بدأ تطبيق النظام تدريجياً ابتداءً من الصالة الداخلية (5) بعد استئناف الرحلات فيها، كما أنها تتيح تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع مسافري ومرتادي المطار؛ عبر التطبيق الفعلي للإجراءات الوقائية الاحترازية، وذلك بتسخير التقنيات الحديثة المثلى كتقنية مراقبة التباعد الاجتماعي، وتقنية تتبع المسافات ( BI – AI-driven contagion model )،  بتفعيل أحدث ممارسات الذكاء الصناعي، وذكاء الأعمال ؛ التي تعمل على تحديد المناطق التي يزدحم فيها المسافرون، وإرسال التنبيهات الفورية للفرق التشغيلية في شركة مطارات الرياض، التي من خلالها تتمكن الفرق التشغيلية من مراقبة التباعد الاجتماعي وتتبع المسافات بين المسافرين وتحركاتهم داخل الصالة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمباشرة في هذه المناطق.

 

روابط ذات صلة

ابرزها تحسين المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع المتعثرة ” بلدية الارطاوية جهود تطويرية مستمرة و شراكات مجتمعية قائمة”

ابرزها تحسين المشهد الحضري وتنفيذ المشاريع المتعثرة ” بلدية الارطاوية جهود تطويرية مستمرة و شراكات مجتمعية قائمة”
التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية

التحالف : استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية
أمير الرياض يشكر الداعمين والجهات لتبرعهم بإنشاء مبنى الكلى بالمجمعة ومبنى الكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج

أمير الرياض يشكر الداعمين والجهات لتبرعهم بإنشاء مبنى الكلى بالمجمعة ومبنى الكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*