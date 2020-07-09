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فرع ” البيئة “بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لموسم حج هذا العام

فرع ” البيئة “بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لموسم حج هذا العام

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فرع ” البيئة “بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لموسم حج هذا العام

فرع ” البيئة “بمكة المكرمة تكمل استعداداتها لموسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=882379
المناطق - واس

أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة استعداداته لموسم حج هذا العام 1441هـ، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة بدءاً من يوم ٢٠ ذي القعدة الحالي، وحتى انتهاء موسم الحج ؛ وذلك للحد من دخول الأغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها .
وتشمل الخطة التشغيلية لفرق الحج البيطرية عمل هذه الكوادر على مدار الساعة لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهرياً ومخبرياً، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول أي أغنام إلابعد التأكد من مصدرها وسلامتها، إضافة لتجهيز فرق في منافذ ” الكعكية، والنوارية، البهيتة، وأربع فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام، في حين تم إبلاغ جميع مستوردين المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية .
وعقد فرع الوزارة ورشة العمل الافتراضية للعاملين بالفرق البيطرية؛ لتدريب الكوادر على برنامج فرق الحج وآلية العمل، ومناقشة مهام فرق المنافذ، ومواقع الفرق البيطرية، ومهام عمل الإدارات المختلفة المشاركة .
وناقشت الورشة الإجراءات الإدارية التي تتعلق بتقليل عدد الموظفين ، ووضع نظام للمناوبات إضافة إلى نشر الوعي وإصدار بروشورات توعوية، والإجراءات المتخذة في حالة اكتشاف حالة في أحد المواقع وإجراءات التطهير والتعقيم والتدابير الوقائية اللازمة عند استخدام المركبات الميدانية وتحويل الاجتماعات إلى افتراضية .
وأكدت الورشة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس لإنجاح موسم الحج لهذا العام، والعمل على توفير الحماية القصوى للحد من مخاطر تعرض العاملين للإصابة بالعدوى .

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