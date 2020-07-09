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القبض على تشكيل عصابي في الأحساء لارتكابه (46) قضية جنائية والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية
http://almnatiq.net/?p=882399
المناطق - الأحساء
رّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من (6) مواطنين (في العقدين الثالث والرابع من العمر) في محافظة الأحساء، وذلك لارتكابهم (46) قضية جنائية، والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية منها، قُدرت قيمتها بـحوالي (1,400,000) ريال، وتم ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم، بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها أثناء تنفيذ جرائمهم.

وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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