أمانة المنطقة الشرقية : (1063) جولة رقابية وتطهير وتعقيم (1157) موقعاً

المناطق - الدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، حيث قام المراقبين الصحيين بزيارة المنشآت التجارية، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات الواقعة داخل الأحياء وكذلك أسواق النفع العام ورفع النفايات وضبط المخالفات.

أكّد المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية قامت يوم أمس الأربعاء 17/11/1441هـ، قامت بتنفيذ (1063) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، فيما تم من خلالها ضبط (101) مخالفة للمنشآت التي لم تتقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، كما ضبطت (60) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و مخالفتان تكدس في مساكن العمالة.

وأضاف : أنجزت الأمانة رفع (7607) طن من النفايات، وإزالة (4421) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9517) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وكانت قد طهرت وعقمت (1157) موقعاً، مُستخدمة ما يقارب (172471) لتر من كمية المطهرات والتعقيم، بمشاركة (485) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما دعا الصفيان لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.