أمانة عسير تسحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية و توقف عربة فود ترك عن العمل لمخالفته الاشتراطات البلدية

المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للرخص و الرقابة الشاملة و بالتعاون مع مختبر الأمانة ، بإيقاف عربة متنقلة للأطعمة ” فود ترك ” و ذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية ، خلال حملة ميدانية قامت بها الأمانة على العربات المتنقلة للأطعمة ” فود ترك ” بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية عليها والتأكد من التزامها بالأنظمة المنصوص عليها لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العربات التي تمت زيارتها كانت موزعة ما بين حدائق و متنزهات مدينة أبها .

و تم رصد عدد من المخالفات لأحدى عربات الفود ترك، وكان أبرزها عدم وجود ترخيص ، و تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه فورا .

فيما أشار الى انه تم سحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية من عربات الفود ترك للتأكد من سلامتها و صلاحيتها بجانب سحب عينات و مسحات من العاملين و اسطح العربات للكشف عليها .

منوها الى ان تلك الجهود تأتي حرصاً على سلامة المستهلك في المقام الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية .

داعيا الجميع الى ضرورة التعاون مع أمانة المنطقة و بلدياتها من قبل جميع المواطنين والمقيمين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال الموحد للبلاغات ٩٤٠ في حال وجود شكاوى او بلاغات .