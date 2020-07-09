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أمانة عسير تسحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية و توقف عربة فود ترك عن العمل لمخالفته الاشتراطات البلدية

أمانة عسير تسحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية و توقف عربة فود ترك عن العمل لمخالفته الاشتراطات البلدية

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أمانة عسير تسحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية و توقف عربة فود ترك عن العمل لمخالفته الاشتراطات البلدية

أمانة عسير تسحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية و توقف عربة فود ترك عن العمل لمخالفته الاشتراطات البلدية
http://almnatiq.net/?p=882421
المناطق - أبها

قامت أمانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للرخص و الرقابة الشاملة و بالتعاون مع مختبر الأمانة ، بإيقاف عربة متنقلة للأطعمة ” فود ترك ” و ذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية ، خلال حملة ميدانية قامت بها الأمانة على العربات المتنقلة للأطعمة ” فود ترك ” بهدف متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية عليها والتأكد من التزامها بالأنظمة المنصوص عليها لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين .
و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن العربات التي تمت زيارتها كانت موزعة ما بين حدائق و متنزهات مدينة أبها .
و تم رصد عدد من المخالفات لأحدى عربات الفود ترك، وكان أبرزها عدم وجود ترخيص ، و تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه فورا .
فيما أشار الى انه تم سحب أكثر من 16 عينة عشوائية للمواد الغذائية من عربات الفود ترك للتأكد من سلامتها و صلاحيتها بجانب سحب عينات و مسحات من العاملين و اسطح العربات للكشف عليها .
منوها الى ان تلك الجهود تأتي حرصاً على سلامة المستهلك في المقام الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية .
داعيا الجميع الى ضرورة التعاون مع أمانة المنطقة و بلدياتها  من قبل جميع المواطنين والمقيمين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر مركز  الاتصال الموحد للبلاغات ٩٤٠ في حال وجود شكاوى او بلاغات .

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