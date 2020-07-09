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جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ

جامعة الجوف تعلن ضوابط الاختبارات النهائية للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ
http://almnatiq.net/?p=882440
المناطق - سكاكا

أعلنت جامعة الجوف ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلة الجامعية للفصل الصيفي للعام الجامعي 1441هـ، وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري، إن الضوابط ستكون على النحو الآتي:

1. تعقد جميع الاختبارات النهائية للفصل الصيفي عن بعد على نظام التعلم الإلكتروني Blackboard حسب الفترة المحددة لكل مقرر في جدول الاختبارات النهائية على البوابة الالكترونية للطالب.

2. تكون الدرجات المخصصة للاختبارات النهائية 20 درجة فقط وتعقد الاختبارات النهائية بطريقة اختبار الكتاب المفتوح (Open Book Exam).

3. تكون فترات إتاحة الاختبار النهائي على نظام التعلم الالكتروني Blackboard كالتالي:

• الفترة الأولى من الساعة 8:30 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً.

• الفترة الثانية من الساعة 1:00 ظهراً إلى الساعة 5:00 مساءً.

4. يكون الاختبار النهائي بطريقة الاختيار المتعدد فقط ويحدد لكل سؤال 4 خيارات منها إجابة واحدة فقط صحيحة.

5. يتاح للطلبة أداء الاختبار بأي وقت خلال 4 ساعات من بداية الفترة المحددة للاختبار حتى نهايتها.

6. تتاح للطلبة محاولتين وتعتمد درجة المحاولة الأخيرة للطالب كدرجة نهائية للاختبار النهائي مع التأكيد على جميع الطلبة بأن المحاولة الثانية هي فقط لمن لم يستطع إكمال المحاولة الأولى.

7. تكون مدة الاختبار النهائي ساعة واحدة (60 دقيقة) من بداية الطالب لأداء الاختبار.

8. يراعي تناسق الوقت المخصص للإجابة مع مستوى السؤال وتوزيع ذلك على بقية أسئلة الاختبار على أن يتم التقيد بالوقت المحدد للاختبار بشكل عام.

9. في حال عدم أداء أي اختبار في الموعد المحدد له، يتاح للطلبة التقدم بطلب عقد اختبار بديل من خلال البوابة الإلكترونية خلال يومين من تاريخ الاختبار كحد أقصى دون الحاجة إلى تقديم مستندات ويعقد الاختبار البديل في الفترة المخصصة لاختبارات الأعذار وفق الآلية المحددة لذلك عند استئناف الدراسة في العام الجامعي القادم، وفي حال عدم التقدم بطلب اختبار بديل، يتم احتساب تقدير الطالب في المقرر وفقاً للدرجة التي حصل عليها في الأعمال الفصلية.

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