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في أول زيارة تفقدية بعد رئاسته لجامعة الجوف.. الدكتور الشايع يطّلع على مشروع مبنى إدارة الجامعة

في أول زيارة تفقدية بعد رئاسته لجامعة الجوف.. الدكتور الشايع يطّلع على مشروع مبنى إدارة الجامعة
http://almnatiq.net/?p=882443
المناطق - سكاكا

اطلع رئيس جامعة الجوف أ. د محمد بن عبد الله الشايع، على مشروع مبنى إدارة الجامعة وسط المدينة الجامعية، مستمعاً لشرح مفصل من مدير إدارة المشاريع م. عثمان السبيلة عن مراحل سير العمل ونسب الإنجاز والمعوقات التي تواجه المشروع، وسبل تسريع إنجازه، مؤكداً أثناء جولته في أجزاء المشروع اهتمامه بتذليل كل العقبات واستمرار العمل بالشكل المطلوب وبجودة عالية.

كما أبدى الدكتور الشايع، سعادته بما تم إنجازه على مستوى الجامعة من مشاريع عديدة ومتنوعة وتحديداً مباني الكليات بحيث تستوعب طلبة الجامعة وتوفر لهم بيئة تعليمية متميزة ومكتملة المرافق والتجهيزات.

جدير بالذكر أن مبنى إدارة الجامعة يتربع على مساحة إجمالية تبلغ (39045م2)، ومكوناً من 5 طوابق تتضمن 434 مكتباً و4 قاعات للتدريب وقاعة مجلس الجامعة و6 مكتبات وغرف للمعلومات والكهرباء وغيرها.

وبعد انتهاء الجولة في المشروع، التقى رئيس الجامعة د. الشايع بمدير إدارة المشاريع السبيلة وتمت مناقشة العديد من المحاور المهمة المتعلقة باستكمال المشاريع ووضع الأولويات للمرحلة القادمة.

 

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