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بلدية محافظة القطيف: تضبط ١٥٠٠ كجم مواد غذائية فاسدة

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بلدية محافظة القطيف: تضبط ١٥٠٠ كجم مواد غذائية فاسدة

بلدية محافظة القطيف: تضبط ١٥٠٠ كجم مواد غذائية فاسدة
http://almnatiq.net/?p=882449
المناطق - القطيف

ضبطت بلدية محافظة القطيف منشأة غذائية فيها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء الحفظ و التخزين.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، ان البلدية ضبطت في أحدى المنشآت الغذائية ١٥٠٠ كجم من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء الحفظ و التخزين ، و تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقه، مشيرا الى ان عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة .

وأوضح بأن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للمجمعات والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940.

مؤكدا، ان البلدية تعمل على توفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، داعيا في الوقت نفسه المواطنين الى ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي و الإبلاغ عن المخالفات غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية.

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