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أمير الجوف يشيد بتحقيق التعليم نسبة 100% في خدمة بياناتي الوظيفية

أمير الجوف يشيد بتحقيق التعليم نسبة 100% في خدمة بياناتي الوظيفية

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أمير الجوف يشيد بتحقيق التعليم نسبة 100% في خدمة بياناتي الوظيفية

أمير الجوف يشيد بتحقيق التعليم نسبة 100% في خدمة بياناتي الوظيفية
http://almnatiq.net/?p=882473
المناطق - الجوف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بما حققته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف من نجاح، وحصولها على نسبة 100% بين إدارات التعليم بالمملكة من حيث المنجز في خدمة بياناتي الوظيفية في التقرير الأخير لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك في خطاب شكر وجهه سمو أمير المنطقة إلى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بارك فيه هذا الإنجاز المتميز الذي يضاف لاسم المنطقة، متطلعاً إلى الاستمرار في العطاء لتحقيق مزيداً من التقدم.
من جانبه، ثمّن الغامدي اهتمام سمو أمير المنطقة وتقديره، وقال إن خطاب سموه الكريم يدفع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة إلى بذل المزيد من الجهد، للارتقاء بالتعليم في المنطقة، وفق رؤية الوطن المباركة، وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم.

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