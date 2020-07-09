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“التعليم” تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال الشهر الحالي

“التعليم” تتسلّم 21 مشروعاً مدرسياً بتكلفة 209 ملايين ريال الشهر الحالي
http://almnatiq.net/?p=882482
المناطق - واس

حدّدت وزارة التعليم شهر يوليو الجاري موعداً لتَسلّمِ 21 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات، بقدرة استيعابية تجاوزت 13.260 طالباً وطالبةً، وبتكلفة تجاوزت 209.7 ملايين ريال، موضحةّ أنّ هذه المشاريع جاءت في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وعسير، وتبوك، وجازان، ونجران.
وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات تأتي ضمن أولويات الوزارة بالاهتمام بالمشاريع المدرسية، وتسريع إنجاز المباني المدرسية وتسليمها في وقتٍ قياسي، والعمل وفق خطة زمنية واضحة لتسلّمِ المشاريع وتسليمها، مما يضمن تحقيق مؤشرات الأداء التي تعمل عليها وكالة المشاريع والصيانة، والإسهام في تحقيق الأهداف الموضوعة لها.
وأشارت التعليم إلى أن المباني المدرسية والتعليمية الجديدة مطابقة لمعايير الجودة وإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للإبداع، وتحقق خطة الوزارة للاستغناء عن المباني المستأجرة متدنية الجودة، وفك الاختناق، وفصل المراحل، ومعالجة المشاريع المتعثرة.

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