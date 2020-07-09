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مدير عام الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الفروع التابعه للوزارة بمحافظة تيماء

مدير عام الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الفروع التابعه للوزارة بمحافظة تيماء

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مدير عام الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الفروع التابعه للوزارة بمحافظة تيماء

مدير عام الموارد البشرية بمنطقة تبوك يتفقد الفروع التابعه للوزارة بمحافظة تيماء
http://almnatiq.net/?p=882491
المناطق- تبوك- فايز السميري:

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الأستاذ منيف بن هابس الحربي بزيارة تفقدية لفرع الوزارة بمحافظة تيماء شملت مكتب الضمان الاجتماعي ومركز التأهيل الشامل ووحدة الخدمات الشاملة ولجنة التنمية الاجتماعية وجمعية البر الأهلية اليوم الخميس يرافقه مساعد التنمية الاجتماعية الأستاذ علي بن هرماس العطوي.
واطلع الحربي خلال الجولة على سير العمل بكل فرع كما اجتمع بمنسوبيها وحثهم على رفع أداء العمل وتذليل الصعوبات، حرصاً على تسهيل سير الأعمال والخدمات التي تقدم للمواطنين والمستفيدين والتأكد من التزام الفروع من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية وعلى ما يبذلونه من جهد لخدمة المستفيدين ومن يعمل عن بعد منهم حيث أشاد بجهود منسوبي الفرع على تحقيق تطلعات الوزارة والمساهمة في نجاح الخطط والبرامج التي تعمل عليها
كما وقف الحربي خلال زيارته على مبنى التأهيل الشامل القائم تحت الإنشاء والتقى بمنسوبي الجهات المنفذة والقائمة على إيصال أعمال البنى التحتية وتفقد الية العمل وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المخطط الزمني المعد لهذه المشاريع.

كما اجتمع الحربي برئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية الاستاذ عبدالرحمن القويز بالمحافظة، واطلع على جهودهم وما يبذل من عطاء وناقش معهم ما يتعلق بخدمة مستفيديها، مشدداً على تكثيف الجهود لخدمة المجتمع.

والتقى خلال زيارته بمحافظ تيماء سعد بن نايف السديري بمقر المحافظة وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالفرع وسير العمل فيها وكذلك أبرز التحديات والحلول الناجعة لاستمرارية العمل وفق التطلعات وبما يضمن الاستفادة القصوى للمحافظة من جانبه قدم الحربي شكره لمحافظ تيماء على حسن الاستقبال وما يقوم به من إهتمام ودعم للفرع.

واكد الحربي ان الهدف من الزيارات التفقدية لفروع الوزارة بالمنطقة والمحافظات هو الوقوف على سير ‏العمل والاطلاع على ما يبذل ‏في هذه الفروع من جهود وياتي ذلك من حرص واهتمام من صاحب السمو الملكي امير منطقة تبوك–حفظه الله- لمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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