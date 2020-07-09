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هلال الشرقية يستقبل (13949) مكالمة هاتفية من بداية يوليو 2020م

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هلال الشرقية يستقبل (13949) مكالمة هاتفية من بداية يوليو 2020م

هلال الشرقية يستقبل (13949) مكالمة هاتفية من بداية يوليو 2020م
http://almnatiq.net/?p=882509
المناطق - الدمام

استقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عدد (13949) مكالمة هاتفية مختلفة أول ثمانية أيام من شهر يوليو 2020م منها (2935) بلاغ إسعافي لحالات مرضية وحالات حوادث ومنها أيضاً (128) بلاغ إسعافي تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية، وقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لهذه الحالات الإسعافية على النحو التالي: (160) بلاغ لحالات ناتجة عن حوادث مرورية و(22) بلاغ لحالات ناتجة عن حوادث دهس و(37) بلاغ لحالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(578) بلاغ لحالات مرضية عادية و(1090) بلاغ لحالات مرض معدي و(114) بلاغ لحالات سقوط و(59) بلاغ لحالات نتجت عن حرائق و (4) بلاغات لحالات غرق و(23) بلاغ لحالات احتجاز و(5) بلاغات لحالات اختناق و(6) بلاغات لحالات نتيجة حروق و(52) بلاغ لحالات أزمة قلبية و(55) بلاغ لحالات غيبوبة و(237) بلاغ لحالات إغماء و(210) بلاغ لحالات أزمة تنفسية و(20) بلاغ لحالات نزيف و(4) بلاغات لحالات ولادة و(6)و (8) بلاغات لحالات تسمم بالابتلاع و(4) بلاغات لحالات تسمم باللدغ و(2) بلاغين لحالات إصابة عمل و(34) بلاغ لحالات توقف قلب وتنفس و(10) بلاغات لحالات اشتباه جلطة دماغية و غيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل(916) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية ل (1619) حالات بالموقع ولم تنقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (63) حالة وفاة.
هذا و نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) او عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، كما نتمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية و القيام بواجبهم الإنساني.

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