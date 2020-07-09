كوريا الجنوبية.. العثور على رئيس بلدية سول ميتا بعد اختفائه

المناطق - وكالات

ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الشرطة عثرت على رئيس بلدية العاصمة سول ميتا يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) بعدما أبلغت ابنته عن اختفائه.

وأضافت الوكالة أن شرطة العاصمة عثرت على جثمان بارك وون-سون في شمال سول قرب الموقع الذي رصدت فيه إشارة هاتفه لآخر مرة خلال البحث.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية أنها تلقت بلاغا يفيد بفقدان عمدة سول، وأنها بدأت عملية للبحث عنه.

واتصلت ابنته بالشرطة، وقالت إن والدها بات في عداد المفقودين، وفقا لضباط تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث لوسائل الإعلام.

وذكر مكتب بارك أنه لم يذهب للعمل اليوم الخميس، إذ أكد كيم جي هيونغ، المسؤول بحكومة سول، أن بارك لم يحضر للعمل لأسباب لم يحددها، وألغى جميع جداول مواعيده، بما في ذلك لقاء مع مسؤول رئاسي في مكتبه.

وانتخب بارك، بصفته ناشطا مدنيا ومحاميا حقوقيا بارزا منذ فترة طويلة، عمدة لسول عام 2011، وحصل على ولايته الثالثة والأخيرة في يونيو من العام الماضي.

وكان بارك عضوا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه الرئيس مون جاي-إن، ويعتبره كثيرون مرشحا رئاسيا محتملا لليبراليين في انتخابات عام 2022.