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الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

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في خطوة استباقية لأي تطور لحالات مرضى كورونا :

الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي
http://almnatiq.net/?p=882533
المناطق - عسير

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، 120 سرير عناية مركزة جديد في مستشفى عسير المركزي كاستعداد مسبق للتعامل مع أي ارتفاع قد يطرأ في أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا، وجُهزت الأسّرة بجميع التجهيزات الطبية الحديثة، مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وغيرها، إضافة إلى جاهزية الطواقم الطبية المتخصصة للتعامل مع أي حالات تتطلب رعاية طبية فائقة
ورفعت صحة عسير جاهزية منظومتها الصحية، والاستعدادات المبكرة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس وفق ما تضمنته أهداف ومهام غرفة إدارة أزمة كورونا بمنطقة عسير التي وجه الأمير تركي بن طلال بتشكيلها أواخر رجب الماضي لمواجهة الجائحة، حيث تم رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بكفاءة عالية، وبسواعد طبية جاهزة ومهيأة للتعامل الطبي وكبح جماح كورونا.

وأثنى أمير منطقة عسير على جهود وزارة الصحة ممثلة في معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وفريق عمله وما قدموه من أعمال جليلة على مستوى الوطن بأكمله ومنطقة عسير بشكل خاص في التجاوب السريع والمتابعة الدائمة والاهتمام في تنفيذ احتياجات المنطقة، مثمنًا دور صحة عسير ممثلة في مدير الشؤون الصحية بالمنطقة قائد الفريق بغرفة إدارة أزمة كورونا، خالد بن عايض عسيري وجميع أعضاء الفريق.

من جانبه أكد مدير الشؤون الصحية بعسير أن جميع الجهود المقدمة تأتي بتوجيهات ومتابعة دقيقة واهتمام دائم من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، وبمتابعة ودعم من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

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