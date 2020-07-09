ضبط شاحنة مخالفة لإشتراطات النقل بخميس مشيط واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك

المناطق - عسير

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ سليمان بن عبدالله الشهراني أنه وبناءاً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي فقد جرى التنسيق بين البلدية وإدارة المرور بالمحافظة وقد تم ضبط شاحنة الخرسانة المخالفة والظاهرة في الفيديو المرفق لمخالفتها الإشتراطات ووسائل الأمان اللازمة للنقل وقد تم فرض الغرامة بحدها الأعلى واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك وبيّن الشهراني أن البلدية لاتتهاون مطلقاً مع من يعبث بالمرافق والممتلكات العامة مؤكداً أن المواطن شريك أساسي للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز من هذا النوع عبر القنوات الرسمية للبلدية لاتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك وبشكل فوري .