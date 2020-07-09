حددت جامعة شقراء الـ 23 من ذي القعدة الجاري موعدًا لفتح بوابة القبول الموحد للطلاب في جامعات منطقة الرياض للعام الجامعي 1442هـ لجميع التخصصات, وذلك عبر الرابط: https://bit.ly/38KEg4k.
وأوضحت الجامعة أنه ستُعلَن نتائج الفرز الأول وتأكيد القبول للمتقدمين عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ ( 02 / 12 /1441هـ) ، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول سيكون بتاريخ ( 06 / 12 /1441هـ )، على أن يكون إعلان نتائج الفرز النهائي وتأكيد القبول للمتقدمين بتاريخ (07 / 12 /1441هـ ) وحتى تاريخ ( 16 / 12 /1441هـ ).
وأفادت أن فتح بوابة القبول للطالبات سيكون في ( 24 / 11 /1441هـ) عن طريق بوابة قبول الطالبات الخاصة بجامعة شقراء عبر الرابط : https://bit.ly/3eaZKIv, وستُعلَن نتائج المقبولات وبدء مدة تأكيد القبول من تاريخ ( 02 / 12 /1441هـ ) إلى تاريخ ( 06 / 12 /1441هـ ), مبينة أن بداية العام الجامعي 1442هـ ستكون بتاريخ ( 11 / 1 /1442هـ ) .
جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد
حددت جامعة شقراء الـ 23 من ذي القعدة الجاري موعدًا لفتح بوابة القبول الموحد للطلاب في جامعات منطقة الرياض للعام الجامعي 1442هـ لجميع التخصصات, وذلك عبر الرابط: https://bit.ly/38KEg4k.
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