لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة

المناطق - تبوك

عقدت لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك اجتماعها الدوري الثالث، اليوم , برئاسة نائبة رئيسة اللجنة حنان الزهراني، وحضور عضواتها، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة في مدينة تبوك.

وتناول الاجتماع عددا من المحاور التي من شأنها تحفيز شابات الأعمال لدخول سوق العمل عن طريق الاستثمار والعمل الحر وتوجيهن لاختيار المشاريع الملائمة، مع تذليل التحديات والصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال.

واختتم الاجتماع باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات، من أهمها عقد اللقاءات عن بعد لتبادل الرؤى، ونقل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتعريف بصناديق دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تفعيل حسابات خاصة باللجنة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف إتاحة الفرصة لرائدات وسيدات الأعمال بالمنطقة.