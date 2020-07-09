احدث الأخبار

تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .
منطقة الرياض
 لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة
منطقة تبوك
 مراكز تأكد في الحدود الشمالية تستقبل أكثر من 600 مراجع
منطقة الحدود الشمالية
 من الوجهات السياحية بالمملكة … شواطئ تحتضن 100 جزيرة
أبرز المواد
 جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد
محليات
 ضبط شاحنة مخالفة لإشتراطات النقل بخميس مشيط واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي
منطقة عسير
 فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة (64) بكلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية.. العثور على رئيس بلدية سول ميتا بعد اختفائه
أبرز المواد
 استثناء العسكريين المشاركين في الحرب من المنع من السفر والحبس بنظام التنفيذ
أبرز المواد
 تركيب أول مجموعة وحدات سكنية جاهزة في “مدينة موظفي البحر الأحمر”
محليات
 وزير التعليم: جائحة كورونا ستعيد ترتيب أولويات العالم وبناء توجهات جديدة وتقديم حلول بديلة في التعليم والعمل عن بُعد
أبرز المواد
تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .

تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .

منطقة الرياض
لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة

لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة

منطقة تبوك
مراكز تأكد في الحدود الشمالية تستقبل أكثر من 600 مراجع

مراكز تأكد في الحدود الشمالية تستقبل أكثر من 600 مراجع

منطقة الحدود الشمالية
من الوجهات السياحية بالمملكة … شواطئ تحتضن 100 جزيرة

من الوجهات السياحية بالمملكة … شواطئ تحتضن 100 جزيرة

أبرز المواد

تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .

تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .
http://almnatiq.net/?p=882562
المناطق - الرياض

تمكن قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنتين الأخيرة من تدريب وتأهيل أكثر من “140 ” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل ليصبحوا جزءاً فعالاً في المجتمع .

وتعمل هذه الأقسام على تقويم طاقات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تنميتها والاستفادة منها بأقصى حد ممكن من خلال مجموعة من الورش المهنية والحرفية الموجهة مثل ” ورش التكييف والتبريد وتنسيق الحدائق والكهرباء وصيانة الأجهزة الذكية وورش السيراميك والخزف والاعمال الفنية والتطريز والتفصيل والخياطة والطباعة الحرارية والحاسب الآلي”

و تقدم الأقسام لمستفيديها العديد من المزايا إلى جانب التدريب والتأهيل المهني مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة بالإضافة الى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب .

الجدير بالذكر ان قسمي التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالرياض تستقبل جميع حالات الإعاقة الجسمية والعقلية والحسية شرط أن تكون الحالة سعودية الجنسية وان لايقل العمر عن 15 سنة ولايزيد عن 40 سنة للإناث و45 للذكور وان تُجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة .

روابط ذات صلة

جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد

جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد
“التقاعد” تتيح “العدول عن ضم حكومي” و”العدول عن ضم تبادل المنافع” إلكترونياً

“التقاعد” تتيح “العدول عن ضم حكومي” و”العدول عن ضم تبادل المنافع” إلكترونياً
الضمان الصحي يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات (RCM)

الضمان الصحي يعتمد أول 3 شركات لإدارة دورة الإيرادات (RCM)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*