تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .

المناطق - الرياض

تمكن قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنتين الأخيرة من تدريب وتأهيل أكثر من “140 ” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل ليصبحوا جزءاً فعالاً في المجتمع .

وتعمل هذه الأقسام على تقويم طاقات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تنميتها والاستفادة منها بأقصى حد ممكن من خلال مجموعة من الورش المهنية والحرفية الموجهة مثل ” ورش التكييف والتبريد وتنسيق الحدائق والكهرباء وصيانة الأجهزة الذكية وورش السيراميك والخزف والاعمال الفنية والتطريز والتفصيل والخياطة والطباعة الحرارية والحاسب الآلي”

و تقدم الأقسام لمستفيديها العديد من المزايا إلى جانب التدريب والتأهيل المهني مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة بالإضافة الى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب .

الجدير بالذكر ان قسمي التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالرياض تستقبل جميع حالات الإعاقة الجسمية والعقلية والحسية شرط أن تكون الحالة سعودية الجنسية وان لايقل العمر عن 15 سنة ولايزيد عن 40 سنة للإناث و45 للذكور وان تُجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة .