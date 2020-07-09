احدث الأخبار

مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقتني مكتبة المحامي السلطان
ثقافة وفنون
 فيضانات في اليابان تودي بحياة العشرات
أبرز المواد
 تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .
منطقة الرياض
 لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة
منطقة تبوك
 مراكز تأكد في الحدود الشمالية تستقبل أكثر من 600 مراجع
منطقة الحدود الشمالية
 من الوجهات السياحية بالمملكة … شواطئ تحتضن 100 جزيرة
أبرز المواد
 جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد
محليات
 ضبط شاحنة مخالفة لإشتراطات النقل بخميس مشيط واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي
منطقة عسير
 فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة (64) بكلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية.. العثور على رئيس بلدية سول ميتا بعد اختفائه
أبرز المواد
 استثناء العسكريين المشاركين في الحرب من المنع من السفر والحبس بنظام التنفيذ
أبرز المواد
مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقتني مكتبة المحامي السلطان

مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقتني مكتبة المحامي السلطان

ثقافة وفنون
فيضانات في اليابان تودي بحياة العشرات

فيضانات في اليابان تودي بحياة العشرات

أبرز المواد
تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .

تأهيل اكثر من “140” مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة لسوق العمل بالرياض .

منطقة الرياض
لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة

لجنة سيدات الأعمال بغرفة تبوك تناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة

منطقة تبوك

تحتوي على أكثر من 3000 مجلد بالعربية والإنجليزية

مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقتني مكتبة المحامي السلطان

مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقتني مكتبة المحامي السلطان
http://almnatiq.net/?p=882568
المناطق - الرياض

في خطوة تعيد للوهج الثقافي الخيري حضوره، وقيمته العلمية والإنسانية قامت أسرة المحامي السلطان بإهداء مكتبته القيّمة لمكتبة الملك عبد العزيز العامة، إسهاما منها في خدمة العلم والمعرفة من جهة، وخدمة الباحثين والدارسين المهتمين بمختلف صنوف المعرفة.
وتضم المكتبة التي تحمل اسم مالكها: المحامي محمد سعد السلطان – رحمه الله – أكثر من 3000 مجلد من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، وتضم مجموعة كبيرة من الكتب العلمية والبحثية.
وتتضمن المكتبة كتبا عامة وكتبا نادرة ، ومجموعات من الموسوعات والمعاجم والرسائل العلمية في الماجستير والدكتوراه، خاصة ما يتعلق منها بالقانون العام والقانون الدولي، ومجالات القانون والمحاماة، والقضايا الاجتماعية، كما أنها تتضمن كتبا في التاريخ والتراث ، والأدب بمختلف أنواعه وأنماطه، خاصة تاريخ الأدب والموروث العربي والإسلامي، وكتبا في العلوم الدينية والشرعية وكتب التفسير والأحاديث النبوية، كما تضم كتبا في مجالات العلوم الإنسانية من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع، وكتبا متنوعة في المعارف والعلوم البحثية والطبية وما يتعلق بالكتب التي تتناول بعض القضايا الإنسانية العامة.
وعبر معالي المشرف العام على المكتبة الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر عن بالغ شكره وتقديره لأسرة السلطان على تبرعهم السخي، ولاختيارهم لمكتبة الملك عبد العزيز العامة لتكون مقرا لهذه المجموعة المتميزة من الكتب حيث تمثل المكتبة التي تم التبرع بها بعناوينها الشاملة المتنوعة، إضافة نوعية وثقافية مهمة لمكتبة الملك عبد العزيز العامة ولروادها وللباحثين المعنيين بمجال القانون والمحاماة.
من جهته قدم سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن سعد السلطان شقيق المرحوم المحامي محمد بن سعد السلطان بالغ الشكر للمكتبة على قبول التبرع وعلى المهنية العالية التي تم التعامل فيها من خلال عمليات التصنيف والفهرسة والحصر والتقويم لكافة الكتب والمراجع العلمية التي تم التبرع بها سائلا الله العلي القدير ان يغفر للفقيد وان يجعل هذه الثروة من المعارف في ميزان حسنات الفقيد وان يتم الاستفادة منها من قبل الباحثين ورواد المكتبة.
وقد درجت مكتبة الملك عبد العزيز العامة منذ تأسيسها على إضافة مجموعات كبيرة من كتب العلماء والباحثين في مختلف مجالات الثقافة، وتقوم باقتناء مكتبات كاملة سواء لعلماء وباحثين من العرب، أو لمكتبات رحالة وأدباء ومستشرقين من أوروبا وأمريكا، وهو ما يفتح المجال أمام الباحثين والدارسين والرواد للوقوف على مجموعات رائعة من الكتب البحثية والعلمية والكتب النادرة باللغة العربية واللغات العالمية.
وتثمن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هذه المبادرة من عائلة السلطان، التي تسهم في إثراء البحث العلمي لدى رواد المكتبة من الطلاب والباحثين، راجية من الله تعالى أن يثيب بأجره المحامي الراحل محمد بن سعد السلطان وأن يجعل هذا الإهداء القيم في ميزان العمل الصالح المبارك الذي يستفيد منه الباحثون والقراء.

روابط ذات صلة

من الوجهات السياحية بالمملكة … شواطئ تحتضن 100 جزيرة

من الوجهات السياحية بالمملكة … شواطئ تحتضن 100 جزيرة
جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد

جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد
فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة (64) بكلية الملك فهد الأمنية

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة (64) بكلية الملك فهد الأمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*