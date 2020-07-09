جامعة أم القرى تحدد إجراءات ومواعيد القبول للعام الجامعي 1442هـ

المناطق _ مكة المكرمة

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى يوم 22 / 11 / 1441 هـ موعدا لبدء المرحلة الأولى من إجراءات ومواعيد القبول للعام الجامعي 1442هـ في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع، حيث تجرى عملية تقديم طلبات الالتحاق عبر بوابة القبول الموحد من الموقع الإلكتروني للجامعة وتستمر حتى يوم 26 / 11 / 1441 هـ .

وتبدأ المرحلة الثانية يوم 30 / 11 / 1441 هـ، المتمثلة في إجراء الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية وتستمر حتى يوم 02 / 12 / 1441 هـ، فيما خصصت المرحلة الثالثة التي حددت في يوم 06 / 12 / 1441 ه لإعلان نتائج القبول .

أما الفترة من 06 / 12 حتى 08 / 12 1441 هـ، حددت لتنفيذ المرحلة الرابعة لتأكيد الترشيح وتحديد الفترة من 09 / 12 حتى 16 / 12 / 1441 هـ لتنفيذ المرحلة الخامسة المتمثلة في الترقيات على المقاعد الشاغرة إن وجدت .

وأفادت العمادة بتحديد مرحلتين للقبول في برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائية حيث حددت المرحلة الأولى لتقديم الطلبات خلال الفترة من 17 / 12 حتى 20 / 12 / 1441 هـ وحددت المرحلة الثانية لإعلان نتائج القبول في يوم 23 / 12 / 1441 هـ .

كما خصصت مرحلتين للقبول في دبلومات كلية المجتمع والتعليم المستمر حيث تنطلق المرحلة الأولى المخصصة لتقديم الطلبات خلال الفترة من 01 / 01 / 1442 هـ حتى 04 / 01 / 1442 هـ وستكون المرحلة الثانية المخصصة لإعلان النتائج في يوم 06 / 01 / 1442 هـ لافتة النظر إلى أن العام الدراسي الجامعي القادم سينطلق -بمشيئة الله تعالى- يوم 11 / 01 / 1442 هـ .