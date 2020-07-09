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بتال الأحمرى يحصل على رخصتين عالمية في مجال الغوص

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مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقتني مكتبة المحامي السلطان

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بتال الأحمرى يحصل على رخصتين عالمية في مجال الغوص

بتال الأحمرى يحصل على رخصتين عالمية في مجال الغوص
http://almnatiq.net/?p=882579
تبوك _ منى الريس

استطاع أصغر غواص سعودي عربي ( بتال الاحمرى ) من الحصول على رخصتين دوليتين
في مجال الغوص الاولى Open Water غوص السكوبا للمياة المفتوحة من منظمة بادي العالمية والرخصة الثانية freediving غوص الفري دايف من منظمة ال اس اس آي العالمية حيث تم اعتماده عالمياً فيما
يعتبر هذا الإنجاز إضافة جديدة ومتميزة الى رصيد انجازاته المتتالية والتي لم يتجاوز بها العشر السنوات وقد عبر بتال الاحمرى عن شكره لكل من دعمه وعلى رأسهم الاكاديميات الرياضية العسكرية بتبوك ممثلة في مديرها العقيد الركن سعد بن عاتق الاكلبي
ومدرب الغوص الكابتن نايل العمراني
ومدرب الفري دايف الكابتن موسى مشيخي
وجميع الداعمين إعلامياً
ووعد بمزيد من الانجازات والمشاركات العالمية قريباً ان شاء الله.

 

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