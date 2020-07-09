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أسعار النفط تتراجع إثر مخاوف من تراجع استهلاك الوقود نتيجة الإغلاقات الجديدة

أسعار النفط تتراجع إثر مخاوف من تراجع استهلاك الوقود نتيجة الإغلاقات الجديدة
http://almnatiq.net/?p=882584
المناطق _ نيويورك

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم بنحو دولار للبرميل، متأثرةً بمخاوف المستثمرين من تراجع استهلاك الوقود مجدداً بفعل الإغلاقات الشاملة الجديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً مانسبتة 2.2 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولاراً للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.1 في المئة لتغلق على 39.62 دولاراً للبرميل.

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