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سمو الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

سمو الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

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سمو الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي

سمو الأمير تركي بن طلال يدشن 120 سرير عناية مركزة في مستشفى عسير المركزي
http://almnatiq.net/?p=882587
المناطق _ عسير

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا 120 سرير عناية مركزة جديد في مستشفى عسير المركزي، استعداداً للتعامل مع أي ارتفاع قد يطرأ في أعداد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، حيث جُهزت الأسرّة بالتجهيزات الطبية الحديثة، مثل أجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وغيرها، إضافة إلى رفع جاهزية الطواقم الطبية المتخصصة للتعامل مع أي حالات تتطلب رعاية طبية فائقة.
وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في معالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وفريق عمله وما قدموه من أعمال جليلة على مستوى الوطن بأكمله ومنطقة عسير بشكل خاص في التجاوب السريع والمتابعة الدائمة والاهتمام في تنفيذ احتياجات المنطقة، مثمنًا دور صحة عسير ممثلة في مدير الشؤون الصحية بالمنطقة قائد الفريق بغرفة إدارة أزمة كورونا خالد بن عايض عسيري وجميع أعضاء الفريق.
من جهته أكد عسيري أن الصحة رفعت من جاهزية منظومتها وسخرت الإمكانات كافة للتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس وفق ما تضمنته أهداف ومهام غرفة إدارة أزمة كورونا بمنطقة عسير التي وجه الأمير تركي بن طلال بتشكيلها أواخر رجب الماضي لمواجهة الجائحة، حيث رُفع مستوى الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية بكفاءة عالية، وبسواعد طبية جاهزة ومهيأة للتعامل الطبي وكبح جماح كورونا، مبيناً أن جميع الجهود تأتي بتوجيهات ومتابعة دقيقة واهتمام دائم من سمو أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، وبمتابعة حثيثة من وزير الصحة.

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