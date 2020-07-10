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مصر تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=882594
المناطق _ القاهرة

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 53 حالةً.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 79254 حالةً من ضمنهم 22753 حالةً شُفيت و 3617 حالة وفاة.
وكشف عن خروج 512 متعافياً من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 22753 حالةً.

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