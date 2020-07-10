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واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية

واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية

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واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية

واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية
FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Mike Pompeo shakes hands with Chinese President Xi Jinping before their meeting at the Great Hall of the People in Beijing, China June 14, 2018. Andy Wong/Pool via REUTERS/File Photo
http://almnatiq.net/?p=882597
المناطق _ واشنطن

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين للانضمام إلى محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية التي بدأت أواخر يونيو، مشيرةً إلى أنها لمست انفتاحاً من جانب بكين على المشاركة في المحادثات الجارية مع روسيا رغم الخلافات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان صادر لها اليوم: إن الولايات المتحدة ترحّب بالتزام الصين بالانخراط في مفاوضات لضبط انتشار الأسلحة، وبالتالي يجب أن تشمل الخطوات التالية اجتماعات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين .
وأضافت “سنأتي جميعنا بوجهات نظر وأهداف متباينة إلى طاولة المفاوضات وبالتأكيد سنختلف، لكن الوقت حان للحوار والدبلوماسية بين القوى النووية الثلاثة الكبرى بشأن كيفية منع حدوث سباق تسلّح جديد “.

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