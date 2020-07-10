واشنطن تدعو بكين للانضمام إلى محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية

المناطق _ واشنطن

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين للانضمام إلى محادثات ضبط انتشار الأسلحة النووية التي بدأت أواخر يونيو، مشيرةً إلى أنها لمست انفتاحاً من جانب بكين على المشاركة في المحادثات الجارية مع روسيا رغم الخلافات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان صادر لها اليوم: إن الولايات المتحدة ترحّب بالتزام الصين بالانخراط في مفاوضات لضبط انتشار الأسلحة، وبالتالي يجب أن تشمل الخطوات التالية اجتماعات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين .

وأضافت “سنأتي جميعنا بوجهات نظر وأهداف متباينة إلى طاولة المفاوضات وبالتأكيد سنختلف، لكن الوقت حان للحوار والدبلوماسية بين القوى النووية الثلاثة الكبرى بشأن كيفية منع حدوث سباق تسلّح جديد “.