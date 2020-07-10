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أنشطة الطيران والمطارات في تشاد تستأنف في الأول من شهر أغسطس القادم

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أنشطة الطيران والمطارات في تشاد تستأنف في الأول من شهر أغسطس القادم

أنشطة الطيران والمطارات في تشاد تستأنف في الأول من شهر أغسطس القادم
http://almnatiq.net/?p=882606
المناطق _ وكالات

أعطى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو، تعليماته باستئناف أنشطة الطيران، وفتح المطارات في الأول من شهر أغسطس القادم، واستئناف الأنشطة الرياضية يوم 15 من نفس الشهر .
وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد اليوم، أن الرئيس التشادي قرر خلال إشرافه على اجتماع لجنة إدارة الأزمة الصحية في البلاد، رفع بعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذت للوقاية من انتشار جائحة كورونا، إلى جانب افتتاح أماكن التجمعات العامة والألعاب والأماكن التجارية الأخرى، والمطاعم الكبرى قريبًا في حالة تحسن الأوضاع الصحية.
كما قرر تسليم قيادة لجنة إدارة الأزمة الصحية لجائحة كورونا إلى كل من وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر، ووزارة الصحة العامة والمنسقية الوطنية للاستجابة للصحية، وذلك بعد تدني مستوى انتشار فيروس كورونا في البلاد، لمواصلة المهمة مع اليقظة والحذر وتوعية المواطنين بخطورة هذا الوباء.

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