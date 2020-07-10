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“إجراءات عاجلة” في الجزائر للحد من تفشي كورونا

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“إجراءات عاجلة” في الجزائر للحد من تفشي كورونا

“إجراءات عاجلة” في الجزائر للحد من تفشي كورونا
http://almnatiq.net/?p=882611
المناطق_وكالات

ستعيد الجزائر فرض قيود على السفر، الجمعة، وستزيد من الاختبارات في مسعى لوقف زيادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

وذكرت الحكومة الجزائرية في بيان بعد اجتماع برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون لمناقشة الوضع الصحي إنه بموجب هذا الإجراء، سيجري منع المواطنين من السفر من وإلى 29 ولاية منها الجزائر العاصمة لمدة أسبوع يبدأ الجمعة

وخففت السلطات الشهر الماضي القيود، وقصرت حظر التجول ليكون من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا بدلا من 7 مساء حتى 7 صباحا في تلك الولايات وإنهائها في الولايات التسعة عشر المتبقية

وقال البيان إن الحكومة ستسمح أيضا لجميع المختبرات الحكومية والخاصة بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد -19” للمساعدة في التعامل مع عدد متزايد من المرضى

وأبلغت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عن 17708 إصابات مؤكدة و988 حالة وفاة

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