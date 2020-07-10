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اليابان تؤكد عدم الحاجة لفرض حالة الطوارئ في طوكيو رغم ارتفاع إصابات كورونا

اليابان تؤكد عدم الحاجة لفرض حالة الطوارئ في طوكيو رغم ارتفاع إصابات كورونا
http://almnatiq.net/?p=882612
المناطق_رويترز

قالت الحكومة اليابانية، إنه ليست هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ، على الرغم من تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء، للصحفيين، إن طوكيو سجلت 224 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا للحالات اليومية في العاصمة اليابانية منذ بدء التفشي، منوها بأنه ليست هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في طوكيو

وأضاف سوجا أن نحو 80 بالمئة من الحالات المسجلة اليوم لأشخاص في الثلاثينيات من عمرهم أو أقل

ولفت المتحدث إلى أنه ليس من الممكن خفض حالات الإصابة إلى الصفر بعد أن أنهت البلاد حالة الطوارئ في مايو

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