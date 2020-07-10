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خبراء عالميون: النفط سيقفز لـ100 دولار بنهاية 2020

خبراء عالميون: النفط سيقفز لـ100 دولار بنهاية 2020
http://almnatiq.net/?p=882617
المناطق_الرياض

توقع خبراء اقتصاديون عالميون قفزة كبيرة في أسعار النفط بنهاية العام الحالي، وقال بعضهم إنه قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل.

وقال ريتشارد فولارتون من صندوق ماتيلدا كابيتال الاستثماري في لندن، لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن أسعار النفط ستزيد إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2020، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية.

وأشار تريفور وودز، مدير الاستثمار في صندوق التحوط نورثرن تريس كابيتال، إلى أن “ضغوطات نقص التمويل ستكون خطيرة للغاية، وسيكون من الصعب حقا لبعض الشركات المصنعة مواصلة الإنتاج”.

وأضاف وودز: “يمكن أن نصل إلى 150 دولارا للبرميل بسهولة بحلول عام 2025”.

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