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1175 مستفيدًا من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف

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1175 مستفيدًا من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف

1175 مستفيدًا من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف
http://almnatiq.net/?p=882619

أعلنت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في الجوف بلغ 1175 مستفيدًا ، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى اليوم ، مضيفة أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال ثماني عيادات ، موزعة على مرافق في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية .
تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة ، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس ، أو سعال ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين ، أو مخالفي نظام الإقامة

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