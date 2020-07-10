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مجلس الوزراء: نقل 7 اختصاصات من البلدية إلى الزراعة

مجلس الوزراء: نقل 7 اختصاصات من البلدية إلى الزراعة
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وافق مجلس الوزراء على نقل سبع اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف نقل الاختصاصات إلى تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.

وتضمنت الاختصاصات المنقولة من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، الإشراف على أسواق الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والطيور والحطب والأعلاف والماشية والمسالخ لمدة عام كامل.

كما وافق المجلس على استمرار وزارة البيئة في الإشراف على حدائق الحيوان، ومحال بيع الكائنات الفطرية، والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، ومشاريع إنشاء سدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، ومشاريع درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، والإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن.

وتضمن القرار الوزاري تشكيل لجنة من وزارات المالية والبلدية والزراعة، لنقل الموظفين والوظائف والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بالاختصاصات المنقولة بين الوزارتين.

 

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