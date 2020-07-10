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رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=882662
المناطق_وكالات

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقّتة جانين آنييز الخميس أنّها مصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة في الوقت عينه إلى أنّها بخير وأنّها ستواصل عملها وستفرض حجراً صحّياً على نفسها.

وقالت آنييز في تغريدة على تويتر “أنا مصابة بكوفيد-19. أنا بخير وأعمل من العزل. سويّاً سنمضي قدماً”.

وأضافت القيادية اليمينية (53 عاماً) في تسجيل فيديو بثّته على حسابها في تويتر “سأكون في الحجر الصحّي لمدة 14 يوماً ثم سأخضع لفحص آخر. أشعر بأننّي على ما يرام”.

وسجلت بوليفيا أكثر من 44 ألف إصابة و1,683 حالة وفاة جراء كوفيد-19 حتى الآن.

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