انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي

انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي

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انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي

انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي
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المناطق - الرياض

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، اليوم، بسبب المخاوف من تراجع الطلب الأمريكي مع زيادة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد هناك.
وتراجع مزيج برنت صباح اليوم بمقدار 0.52 بنساً، ما يعادل 1.23 % عند 41.80 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 1.59 % أو ما يعادل 0.63 سنت، عند 38.96 دولاراً أمريكيا للبرميل.

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