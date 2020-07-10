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إطلاق لجنة مراجعة في “منظمة الصحة” وسط انتقاد بشأن استجابتها لوباء كورونا

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إطلاق لجنة مراجعة في “منظمة الصحة” وسط انتقاد بشأن استجابتها لوباء كورونا

إطلاق لجنة مراجعة في “منظمة الصحة” وسط انتقاد بشأن استجابتها لوباء كورونا
http://almnatiq.net/?p=882691
المناطق - الرياض

عينت منظمة الصحة العالمية رئيستان للجنة مستقلة لمراجعة استجابتها لجائحة كورونا التي انتقدتها الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قوله في اجتماع مع الدول الأعضاء، إنه تم اختيار هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وإلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا السابقة، ليترأسا اللجنة بشكل مشترك.
وسوف تقدم اللجنة تقريرا مؤقتا في نوفمبر القادم.
وتعرضت منظمة الصحة العالمية لانتقادات بشأن استجابتها لتفشي الفيروس من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي سحب الولايات المتحدة من المنظمة العالمية، قائلا إنها مقربة جدا للصين.
ورد تيدروس بأن المنظمة تصرفت بشكل مناسب بناء على المعلومات التي توفرت لديها، وأن باقي العالم كان لديه الكثير من الوقت للاستعداد لمكافحة تفشي المرض.
وقال تيدروس إن كلارك وجونسون سيرليف، اللتين تم اختيارهما بالتشاور مع الخبراء والدول الأعضاء، سوف تختاران باقي أعضاء اللجنة.
واقترح أنه بالإضافة إلى التقرير المؤقت، سوف تقدم اللجنة تحديثات شهرية. وسوف تستعرض اللجنة الاستجابة الدولية للوباء، بما في ذلك استجابة منظمة الصحة العالمية. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها الكامل في مايو العام المقبل.
وقال تيدروس في الاجتماع “لقد حان الوقت للتفكير الصادق للغاية … يجب علينا جميعا أن ننظر في المرآة. منظمة الصحة العالمية، وجميع الدول الأعضاء كلهم يشاركون في الإستجابة ، الجميع. هل نحن مستعدون لتعلم الدروس الكبيرة؟”

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