احدث الأخبار

الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية
أبرز المواد
 إلزامية تأمين المركبات تدفع أسهم القطاع لأكبر صعود أسبوعي في 3 أعوام
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي
أبرز المواد
 أطعمة تقليدية قد تشكل خطرا.. إذا لم تطبخ جيدا
صحة
 محافظ الكامل يعقد اجتماعه الأول مع اعضاء المجلس المحلي
منطقة مكة المكرمة
 تعيين الدكتور ”السلمي“ إستاذاً مساعداً بجامعة ام القرى
مجتمع المناطق
 عاجل.. القبض على 3 سعوديين ويمني سرقوا 600 ألف ريال من سيارة في جدة
أبرز المواد
 آخر موعد تسجیل المقيمين الراغبین في الحج.. اليوم
أبرز المواد
 الذهب يتأهب لخامس ارتفاع أسبوعي على التوالي
أبرز المواد
 ليشهدوا محاكمة القاتل.. نيوزيلندا تفتح حدودها لضحايا هجمات مسجدي كرايستشيرش
أبرز المواد
 رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 بريدة.. ذوو طفل متوفى دماغيًّا يتبرعون بأعضائه
أبرز المواد
الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية

الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية

أبرز المواد
إلزامية تأمين المركبات تدفع أسهم القطاع لأكبر صعود أسبوعي في 3 أعوام

إلزامية تأمين المركبات تدفع أسهم القطاع لأكبر صعود أسبوعي في 3 أعوام

أبرز المواد
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي

انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي

أبرز المواد
أطعمة تقليدية قد تشكل خطرا.. إذا لم تطبخ جيدا

أطعمة تقليدية قد تشكل خطرا.. إذا لم تطبخ جيدا

صحة

الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية

الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء قد يحدث خلال إجراءات طبية
http://almnatiq.net/?p=882692
المناطق - الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ، وفقا لـ”رويترز”.
وأضافت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضا إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية.
وأقرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.

روابط ذات صلة

إلزامية تأمين المركبات تدفع أسهم القطاع لأكبر صعود أسبوعي في 3 أعوام

إلزامية تأمين المركبات تدفع أسهم القطاع لأكبر صعود أسبوعي في 3 أعوام
انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي

انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف تراجع الطلب الأمريكي
عاجل.. القبض على 3 سعوديين ويمني سرقوا 600 ألف ريال من سيارة في جدة

عاجل.. القبض على 3 سعوديين ويمني سرقوا 600 ألف ريال من سيارة في جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*