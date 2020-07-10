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رغم حظر التطبيق فيها .. “تيك توك” تقيم مقرا جديدا في الهند

رغم حظر التطبيق فيها .. “تيك توك” تقيم مقرا جديدا في الهند
http://almnatiq.net/?p=882696
المناطق - الرياض

ذكرت تقارير أن شركة التكنولوجيا الصينية بايت دانس التي تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك وقعت عقدا لتأجير مقر جديد في مومباي الهندية رغم الغموض الذي يحيط بمستقبل نشاط الشركة في الهند.

ونقلت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية عن مصادر لم تفصح عن هويتها إن بايت دانس تريد تعزيز وتوسيع أنشطتها في الهند. مضيفة أن الشركة الصينية وقعت عقد تأجير المقر الذي سيضم حوالي 1250 موظفا يوم الاثنين الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن السلطات الهندية كانت أعلنت قبل أيام حظر استخدام تطبيق تيك توك و 59 تطبيقا صينيا آخرين بدعوى خطرها على الأمن القومي للهند.

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