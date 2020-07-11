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دراسة: درجة حرارة كوكب الأرض سترتفع 1.5 درجة خلال الخمسة أعوام المقبلة

دراسة: درجة حرارة كوكب الأرض سترتفع 1.5 درجة خلال الخمسة أعوام المقبلة
http://almnatiq.net/?p=882703
المناطق - الرياض

أوضحت دراسة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف اليوم إلى إنه من المحتمل أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة في كوكب الأرض مستويات ما قبل الثورة الصناعية بواقع 1.5 درجة في سنة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، وفقا لـ”الألمانية” .
وجاء في الدراسة أن فرص تسجيل هذا المعدل خلال عام على الأقل بين 2020 و 2024 بلغت 20 في المائة، بينما بلغت نسبة فرص ارتفاع درجة الحرارة بما لايقل عن 1.5 في المائة درجة خلال شهر أو أكثر في الخمسة أعوام المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من 1850 و 1900 نحو 70 في المائة.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس ” هذه الدراسة تظهر – في ظل مستوى مرتفع من المهارة العلمية- التحدي الكبير أمامنا في الوفاء بهدف اتفاقية باريس المتمثل في الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة في العالم هذا القرن عند أقل من درجتين مئويتين أعلى من مستويات الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجات الحرارة حتى إلى 1.5 درجة إضافية”.
ومن المرجح أن تتجاوز درجة حرارة العالم مستويات ما قبل الثورة الصناعية بواقع درجة كل عام من الخمسة أعوام المقبلة. ويذكر أن الفترة ما بين 2015 و 2019 كانت بالفعل الأكثر دفئا بالنسبة للأعوام الأخرى.

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