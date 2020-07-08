أنهت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، تركيب لوحات على أحد الشوارع بالمركز باسم الشهيد ” عبده بن حسن لخامي “.
وأوضح رئيس البلدية المكلف علي العشي أن هذه المبادرة تأتي تقديراً للأعمال البطولية التي قدمها الشهيد ، الذي استشهد في الحد الجنوبي، وبما يتفق مع ما توليه القيادة من اهتمام واعتزاز بشهداء الوطن ، وتخليد ذكراهم.
تسمية أحد شوارع مركز العالية التابعة لمحافظة صبيا باسم الشهيد ” عبده لخامي “
أنهت بلدية مركز العالية التابع لمحافظة صبيا ، تركيب لوحات على أحد الشوارع بالمركز باسم الشهيد ” عبده بن حسن لخامي “.
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